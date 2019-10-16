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Миротворцы ООН покинут Гаити

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - ООН завершила свою пятнадцатилетнюю миротворческую миссию на Гаити, но продолжит гуманитарную поддержку страны на фоне политического кризиса, сообщил во вторник заместитель Генерального секретаря организации Жан-Пьер Лакруа.

"В этих сложных условиях завершение работы Миссии по поддержке сектора правосудия в Гаити не означает, что ООН уходит. Организация будет оказывать Гаити поддержку в другой форме", - приводятся его слова на сайте ООН.

Во вторник из страны выведены последние полицейские подразделения миротворцев, вместо них поддерживать гаитянцев будут гражданские специалисты открывающегося Объединенного представительства ООН.

По словам Лакруа, с 2004 года сначала военные, а потом полицейские "голубые береты" помогли значительно сократить масштабы преступности в Гаити - количество преднамеренных убийств за 15 лет уменьшилось в два раза. Тем не менее, многие проблемы сохраняются, и лидеры оппозиции добиваются отставки президента Жовенеля Моиза, в некоторых случаях прибегая к насилию для достижения своих политических целей. Так, в период с 15 сентября по 9 октября в ходе демонстраций были убиты 30 человек, в том числе 15 полицейских.

"Нынешняя ситуация не является идеальной для завершения пятнадцатилетнего миротворчества в стране", - сказал заместитель Генсека ООН.

ООН Гаити

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