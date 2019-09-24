Министр торговли США уснул во время речи Трампа на Генассамблее ООН

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министр торговли США Уилбур Росс, судя по всему, заснул, слушая выступление президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает во вторник телеканал CNBC.

По данным канала, в ходе выступления президента глаза Росса были закрыты на протяжении 15 минут, в том числе пока Трамп говорил о близкой министру теме - перспективах торгового соглашения между США и Китаем. Кроме того, глаза Росса оставались закрытыми и во время рассуждений Трампа о позиции США по Ирану.

Росс проспал не всю речь Трампа, но, когда он открыл глаза, он все еще выглядел сонным, передает телеканал. Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, в отличие от Росса, похоже, внимательно слушали выступление президента, отмечает CNBC.

Министр торговли, которому в ноябре исполнится 82 года, уже не первый раз попадает в поле зрения СМИ за то, что он засыпает на выступлениях Трампа. Так, в мае 2017 года Росс задремал во время речи американского лидера в Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН во вторник, в частности, призывал союзников нарастить расходы на оборону, грозил Ирану новыми санкциями и призывал к радикальным реформам Всемирной торговой организации (ВТО).