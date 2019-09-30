Что случилось этой ночью: воскресенье, 30 сентября

Федеральная защита для разведчика-информатора, победа партии Курца и арест северокорейских браконьеров

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Информатор, сообщивший о разговоре Трампа с Зеленским, помещен под федеральную защиту. Адвокат сотрудника американской разведки сообщил, что осведомитель опасается за свою безопасность после поступивших ему угроз. Из-за этого офис директора Нацразведки активировал "соответствующие ресурсы" для его защиты. Трамп же заявил, что хочет встретиться со "своим обвинителем", который "совершенно неточно и мошеннически" представил его "идеальный разговор" с Зеленским.

- Партия Себастьяна Курца победила на внеочередных парламентских выборах. "Австрийская народная партия", по предварительным данным, набирает 38,4% голосов. Второе место получает "Социал-демократическая партия Австрии" с 21,5% голосов, третье - ультраправая "Австрийская партия свободы" с 17,3%. Посол РФ в Вене уже поздравил Курца с победой его партии на выборах и заявил о готовности Москвы плодотворно сотрудничать с будущим правительством Австрии.

- Молочная продукция в РФ может подорожать на 12% в ноябре. Это связано с одновременным запуском сразу двух систем контроля - электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции и эксперимента по ее маркировке. В связи с этим Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо с предупреждением заместителю главы аппарата правительства Юрию Любимову.

- В России почти распродали самые дорогие модели нового iPhone. На складе российского интернет-магазина Apple закончились iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, а также iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов. Новую поставку придется ждать от двух до четырех недель. Опрошенные "Коммерсантом" реселлеры Apple подтвердили, что некоторые новые iPhone в ряде городов могут отсутствовать в продаже, но в основном это касается моделей с большими объемами памяти.

- Суд арестовал шесть северокорейских браконьеров, напавших на российских пограничников. Они проведут под стражей два месяца. Материалы по мере пресечения еще четырем северокорейским рыбакам поступили в суд Находки в понедельник. Решение по ним вынесут в ближайшее время.

- В России потушили все лесные пожары. По данным "Авиалесоохраны", за прошедшие сутки ликвидировано семь лесных пожаров на площади 94 га. По состоянию на понедельник на российской территории действующих лесных пожаров нет.