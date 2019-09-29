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Посол РФ в Вене поздравил Курца с победой его партии на выборах

Он также заявил о готовности России плодотворно сотрудничать с будущим правительством Австрии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Посол России в Вене Дмитрий Любинский поздравил лидера "Австрийской народной партии" Себастьяна Курца с победой на внеочередных парламентских выборах и отметил, что Россия готова плодотворно сотрудничать с будущим правительством Австрии.

"Можно поздравить лидера "Австрийской народной партии" Себастьяна Курца с убедительной победой "народников" и пожелать скорейшего формирования нового дееспособного федерального правительства", - написал Любинский в своем фейсбуке.

Посол РФ в Вене также подчеркнул, что российская сторона готова к продолжению плодотворного сотрудничества с будущим кабинетом министров Австрии.

"Двусторонняя повестка дня российско-австрийских отношений исключительно насыщенная, и мы рассчитываем на последовательную реализацию всех имеющихся договоренностей и намеченных ранее планов", - добавил Любинский.

Как сообщалось, "Австрийская народная партия" Курца лидирует на внеочередных выборах, набирая, по предварительным данным, около 37,07% голосов. Второе место занимает "Социал-демократическая партия Австрии" с 22,1% голосов, третье - ультраправая Австрийская партия свободы (АПС) с 16% голосов.

Внеочередные парламентские выборы в Австрии были назначены из-за политического скандала, причиной которого стала публикация немецкими СМИ видеозаписи с участием бывшего вице-премьера Австрии Хайнц-Кристиана Штрахе и "племянницей российского олигарха". Кадры были сняты на Ибице в июле 2017 года, за три месяца до парламентских выборов в Австрии. На видео девушка предлагает Штрахе деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.

В мае Штрахе ушел с поста вице-канцлера. Затем австрийский парламент выразил вотум недоверия всему правительству Курца.

Россия Австрия Дмитрий Любинский Себастьян Курц

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