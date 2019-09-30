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В РФ почти распродали самые дорогие модели нового iPhone

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - На складе российского интернет-магазина Apple закончились iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов, пишет газета "Коммерсантъ" в понедельник.

По словам собеседника издания, следующая поставка iPhone 11 Pro и Pro Max ожидается в октябре, в российском интернет-магазине Apple называют срок в 2-3 недели. Такое же время придется ждать iPhone 11 фиолетового цвета, а зеленого - 3-4 недели.

Как отмечают опрошенные "Коммерсантом" реселлеры Apple, из-за неожиданно высокого спроса некоторые модели в отдельных городах могут быть временно недоступны, однако в основном это касается моделей с большими объемами памяти - на 256 Гб и 512 Гб.

Издание отмечает, что представитель Apple и реселлеры не раскрывают число проданных iPhone. Так, один из собеседников газеты утверждает, что за первую неделю было продано 40 тысяч устройств, в то время как другой источник на рынке заявляет, что в Россию всего официально поставили 40 тысяч новых iPhone, а продано - только 9,2 тысячи. По мнению аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, ритейлеры могут искусственно раздувать дефицит.

Новые iPhone поступили в продажу 20 сентября, предзаказ в России был доступен с 18 сентября. Стоимость iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max начинается от 89 990 и 99 990 соответственно.

iPhone Россия

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