Демократы анонсировали резолюцию с требованием отменить решение по Сирии

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Конгрессмены-демократы предложат резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа отменить свое решение о выводе войск с севера Сирии, заявил в воскресенье журналистам лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер.

"Мы предложим на рассмотрение Сената и Палаты представителей (...) совместную резолюцию, которая призывает президента отменить его решение, чтобы сделать все возможное, чтобы защитить курдов, сделать все, что мы должны сделать, чтобы предотвратить побег террористов ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), и убедиться, что Турция уважает существующие соглашения, связанные с Сирией и с Соединенными Штатами", - сказал Шумер.

Как отметил лидер меньшинства в Сенате, демократическое руководство считает, что резолюция получит "сильную двухпартийную поддержку". Он добавил, что главный республиканец в комитете по международным делам Палаты представителей Майкл Маккол уже поддержал резолюцию.

По словам Шумера, резолюция демократов все еще разрабатывается. Он сообщил, что готовящийся документ также призовет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить военные действия, а США "обеспечить, чтобы турецкие военные соблюдали существующие соглашения и действовали сдержанно".

"Я буду упорно работать, чтобы принять эту резолюцию, эту совместную резолюцию, эту двухпартийную резолюцию, чтобы попытаться заставить президента отменить то, что он сделал", - заявил Шумер.

Ранее президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами, заявил в воскресенье шеф Пентагона Марк Эспер.

"За последние 24 часа мы узнали, что турки, похоже, планируют расширить сферу атак на юг, дальше, чем изначально планировалось, и на запад", - заявил глава американского военного ведомства телеканалу CBS.

Эспер подчеркнул, что отнюдь не весь американский контингент покинет территорию Сирии.

В то же время шеф Пентагона отказался комментировать сроки отвода войск, отметив, что процесс будет вестись безопасно. Он также не стал говорить, сколько всего войск отводится с севера Сирии, уточнив, что речь идет о большей части американского контингента в 1 тыс. человек, размещенного в Сирии.