После обрушения в приморской пятиэтажке госпитализированы два человека

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Два человека - ребенок и инвалид - госпитализированы после обрушения перекрытий в пятиэтажном жилом доме в приморском поселке Новонежино, сообщил во вторник губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Он добавил, что следов взрывчатых веществ на месте обрушения не обнаружено, причина взрыва в настоящее время устанавливается.

Кроме того, Кожемяко сообщил, что жителям поврежденной взрывом пятиэтажки окажут материальную помощь.

"Принято решение о выдаче денежных средств, по 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества по тем четырем квартирам, которые наиболее пострадали. Скорее всего, по трем или четырем квартирам будут выданы сертификаты, чтобы граждане могли приобрести жилье", - сказал губернатор Приморья журналистам.

Также по 10 тысяч рублей жильцам пострадавшего дома выделят на приобретение предметов первой необходимости, добавил он. Решается вопрос об оказании помощи детям женщины, погибшей в результате обрушения.

В ночь на вторник в пятиэтажном панельном многоквартирном доме в поселке Новонежино Приморского края, по предварительным данным, взорвался водонагреватель, в результате обрушились перекрытия. Погибла 44-летняя женщина, по факту гибели которой возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 взрослых и четверо детей.