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СК назвал взрыв водонагревателя возможной причиной обрушения дома в Приморье

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Вероятной причиной обрушения перекрытий в пятиэтажке в приморском поселке Новонежино стал неисправный водонагреватель,в настоящее время следователи допрашивают свидетелей, сообщила агентству "Интерфакс" представитель СУ СКР по Приморскому краю.

"По факту смерти возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Предварительно, (причиной стал - ИФ) неисправный титан", - сказала она.

В свою очередь представитель районного ГО и ЧС Сергей Колмаков сообщил агентству "Интерфакс", что к этому моменту спасатели не начали разбирать завалы на месте происшествия из-за опасений последующих обрушений.

"Разбор завалов не проводится, необходимо заключение специалистов, что не обрушатся другие части здания", - заявил Колмаков.

Он отметил, что степень повреждения дома и его пригодности для жилья также определят эксперты.

Накануне в поселке Новонежино в Приморском крае произошел взрыв, который вызвал обрушение перекрытий в многоквартирном пятиэтажном жилом доме на ул. Авиаторов, 23. В результате обрушения погибла женщина. Жильцам пятиэтажки предлагали временное размещение в местном клубе, но все они отправились к соседям.

Приморье Новонежино

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