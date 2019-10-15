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"Ъ" узнал о гибели участника реконструкции ДТП под Нижним Новгородом

"Ъ" узнал о гибели участника реконструкции ДТП под Нижним Новгородом
Архивное фото
Фото: Vostock-photo

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В Нижегородской области во время следственного эксперимента мотоциклист Денис Бывшев разбился насмерть, превысив скорость по просьбе полицейских, пишет газета "Коммерсантъ".

По данным издания, в областном следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). В главке МВД по Нижегородской области начали собственную проверку. О возможных компенсациях родственникам Бывшева и обстоятельствах эксперимента в ведомстве на рассказали.

Как отмечает "Коммерсантъ", погибший участвовал в реконструкции аварии, произошедшей в августе прошлого года. В том ДТП водитель на аналогичном мотоцикле обогнал легковой автомобиль по правой полосе и столкнулся с неожиданно выехавшим с второстепенной дороги автобусом. Попавший в настоящую аварию мотоциклист получил тяжелые травмы, но выжил.

Знакомые Бывшева заявили газете, что принять участие в реконструкции ему предложили приятели, связанные с полицией. Для эксперимента был перекрыт участок дороги. Как утверждается, сначала мотоциклист выполнил маневр на разрешенной скорости, однако потом полицейские якобы попросили его разогнаться до 100 км/ч. Тот не справился с управлением на влажной трассе и при падении ударился головой о бордюр.

Опрошенный изданием юрист Антон Пуляев отметил, что реконструкция событий всегда проводится при расследовании дел о ДТП. По его словам, ошибку могли допустить как должностные лица, так и сам мотоциклист.

Нижегородская область СК РФ МВД РФ

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