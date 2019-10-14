Поиск

МЧС подтвердило гибель женщины при обрушении перекрытий в пятиэтажке в Приморье

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В приморском поселке Новонежино в многоквартирном жилом пятиэтажном доме между четвёртым и пятым этажом третьего подъезда произошло обрушение, в результате чего погибла женщина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в шестиподъездном панельном доме на улице Авиаторов, 23. В результате обрушения рухнула потолочная плита, стена и лестничный пролёт.

19 человек из третьего подъезда эвакуировались самостоятельно. В настоящее время в здании администрации посёлка Новонежино проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В местном клубе был организован пункт временного размещения, но все жильцы дома отправились к соседям.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", при обрушении перекрытий в пятиэтажке в Приморье погиб один человек.

Приморье Новонежино МЧС

Новости по теме

Новости

Глава комитета по благоустройству Петербурга Рублевский ушел в отставку

Источник сообщил о вспышке сибирской язвы в Дагестане

Что произошло за день: понедельник, 14 октября

Мосгорсуд признал законным приговор активисту, осужденному по "дадинской статье"

Мосгорсуд признал законным приговор активисту, осужденному по "дадинской статье"

В Красноярске предполагаемый сын депутата с другом избил мужчину до смерти

В Красноярске предполагаемый сын депутата с другом избил мужчину до смерти

Матвиенко пообещала положительный ответ России, если Киев решит возобновить авиарейсы

Убийство девятилетней девочки в Саратове

Матвиенко выступила против введения смертной казни в России

Матвиенко выступила против введения смертной казни в России

СКР нашел шесть новых фигурантов "дела 27 июля"

СКР нашел шесть новых фигурантов "дела 27 июля"

Медведев пригрозил губернаторам наказанием за "вранье" о заболеваниях в регионах

Мосгорсуд приобщил к делу Котова подписи 182 священников в его поддержку

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');