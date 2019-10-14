МЧС подтвердило гибель женщины при обрушении перекрытий в пятиэтажке в Приморье

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В приморском поселке Новонежино в многоквартирном жилом пятиэтажном доме между четвёртым и пятым этажом третьего подъезда произошло обрушение, в результате чего погибла женщина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в шестиподъездном панельном доме на улице Авиаторов, 23. В результате обрушения рухнула потолочная плита, стена и лестничный пролёт.

19 человек из третьего подъезда эвакуировались самостоятельно. В настоящее время в здании администрации посёлка Новонежино проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В местном клубе был организован пункт временного размещения, но все жильцы дома отправились к соседям.

Ранее информированный источник сообщал "Интерфаксу", при обрушении перекрытий в пятиэтажке в Приморье погиб один человек.