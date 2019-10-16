Поиск

В Конгрессе США предложили заморозить активы Эрдогана и турецких министров

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США обнародует в среду законопроект о введении санкций в отношении Турции за ее военную операцию против курдов на северо-востоке Сирии, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на конгрессмена Лиз Чейни.

По данным агентства, законопроект совместно выдвигают лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти и конгрессмен Стив Скализ. Проект закона поддерживают более 70 республиканцев.

В миреСША ввели санкции против двух турецких министерств и трех министровСША ввели санкции против двух турецких министерств и трех министровЧитать подробнее

Чейни отметила, что республиканцы тесно работают с Демократической партией и сенатом по вопросу введения санкций.

Ранее сообщалось, что сенаторы США от обеих партий подготовили законопроект о введении масштабных санкций против Анкары за проведение турецкой военной операции против курдов на севере Сирии.

Проект предусматривает замораживание активов президента Турции, вице-президента, министров обороны, иностранных дел, финансов, торговли, энергетики. Также предлагается ограничить выдачу виз этим людям для поездок в США.

Также запланированы ограничительные меры, касающиеся энергетического и военного секторов. Кроме того, сенаторы предусмотрели санкции за покупку Турцией у РФ ЗРС С-400. Под запрет в случае одобрения законопроекта в его нынешнем виде попадут и американские поставки для вооруженных сил Турции.

Отмечается, что обмен разведданными под санкции попадать не должен.

США Турция Реджеп Тайип Эрдоган

Новости по теме

Новости
Brexit

Североирландские юнионисты согласились с предложениями по Brexit

Посольство США заявило, что предупреждало Москву о поездке атташе на режимную территорию

Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии

Трамп заявил, что не против российской помощи Сирии

Telegraph сообщил о запугивании Россией британских военных в Эстонии

НАСА показало костюм астронавтов, которые полетят на Луну

НАСА показало костюм астронавтов, которые полетят на Луну

Агентство BNS узнало о грядущем обмене шпионами между Россией и Литвой

Агентство BNS узнало о грядущем обмене шпионами между Россией и Литвой

Эрдоган решил все же встретиться с вице-президентом США

Эрдоган отказался от встречи с Пенсом и решил говорить только с Трампом

Эрдоган отказался от встречи с Пенсом и решил говорить только с Трампом

В Луксоре нашли более 20 запечатанных саркофагов

В Луксоре нашли более 20 запечатанных саркофагов
Вторжение Турции в Сирию

МИД Франции призвал вести диалог с Путиным, а не с Асадом по ситуации в Сирии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');