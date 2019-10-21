Турция возобновит операцию в Сирии, если террористы за 35 часов не покинут зону безопасности

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - У террористов есть 35 часов, чтобы уйти из зоны безопасности на севере в Сирии, заявил в понедельник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на открытии третьего Международного форума TRT World Forum 2019 в Стамбуле.

"Осталось 35 часов. Если за этот срок террористы не покинут зону безопасности в Сирии, Турция возобновит операцию "Источник мира", - приводит слова министра агентство "Анадолу".

Он отметил, что и теперь террористы продолжают действовать против Турции, а Анкара осуществляет ответные удары, стараясь при этом минимизировать ущерб для местного населения.

Министр также обвинил США в том, что раньше, когда Анкара и Вашингтон вели переговоры о создании зоны безопасности к востоку от реки Евфрат, США продолжали поставлять вооружения курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG).

"У южных границ Турции попытались создать де-факто террористическое государство. Анкара разрушила эти планы", - отметил Чавушоглу.

Он указал, что целью атак Турции не является курдская община как таковая. "Анкара поддерживает прекрасные отношения с курдской администрацией на севере Ирака. Не стоит также забывать, что 350 тысяч сирийских курдов нашли убежище в Турции", - приводит агентство слова министра.

17 октября стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.