Демократы намерены запретить Трампу встречаться с главами других государств в принадлежащих ему местах

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Группа сенаторов-демократов представила закон, который запретит Белому дому проводить встречи президента США с главами иностранных государства в местах, принадлежащих Дональду Трампу.

"Пришло время для Конгресса вмешаться и сделать это предельно ясно: президент Трамп не может извлекать выгоду из своих встреч с иностранными лидерами - не в ситуации с G-7, никогда", - цитирует газета The Hill одного из авторов законопроекта сенатора Джеффа Меркли.

Согласно предлагаемому законопроекту, администрация президента не сможет использовать средства налогоплательщиков для встреч с зарубежными лидерами или проведения других многосторонних встреч в Trump International Hotel, Trump Tower, на курорте Mar-A-Lago во Флориде, а также в любом другом месте, в котором президент или его ближайшие родственники имеют в собственности мажоритарную часть.

Авторами законопроекта выступили сенаторы-демократы Джефф Меркли, Эд Марки и Мэйзи Хироно.

Законопроект имеет мало шансов пройти голосование в Сенате, где большинство занимают республиканцы.

Данный документ был представлен после того, как Трамп отменил свое решение провести саммит G-7 в следующем году на своем курорте в Майами.

"Из-за нерациональной враждебности СМИ и сошедших с ума демократов мы больше не будем рассматривать курорт Trump National Doral в Майами как место проведения G7 в 2020 году. Мы начинаем поиск другого места, и не исключено, что это может быть Кэмп-Дэвид", - написал он в твиттере.

Трамп отметил, что "думал, что делает что-то очень хорошее для страны", когда предлагал принять лидеров стран G7 на территории курорта в Майами, поскольку у этого отеля большая и удобная территория, а также он расположен поблизости от аэропорта города. Глава США подчеркнул, что хотел организовать это с нулевыми затратами для государства, если это юридически возможно, и не собирался извлекать выгоду из этого мероприятия.

Кэмп-Дэвид является загородной резиденцией президента США в штате Мэриленд.

Идею проведения G7 в Майами на личном курорте президента США раскритиковали многие члены Демократической партии США, указав на конфликт интересов, поскольку Трамп получит финансовую выгоду, ведь иностранные делегации должны были бы оплатить свое пребывание на G7.