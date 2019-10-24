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Сечин спрогнозировал рост спроса на нефть в Азии на 20% к 2040 году

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - К 2040 году спрос на нефть в Азии вырастет на 20%, или на 300 млн тонн, и больше половины роста (159 млн тонн) придется на Индию, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"В долгосрочных сценариях Международного энергетического агентства доля Индии в мировом потреблении первичных энергоресурсов будет последовательно увеличиваться и к 2040 году достигнет 10-11%", - сказал он.

Страны АТР он назвал главным драйвером потребления энергоресурсов. По его словам, к росту спроса приведет распространение легковых автомобилей, которое подстегнут повышение уровня жизни и увеличение численности среднего класса. Кроме Индии он ожидает повышение спроса на нефть в Китае, Индонезии и Вьетнаме.

Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим потребителем энергоресурсов - только за последние десять лет потребление нефти здесь выросло на четверть - до полутора миллиардов тонн. Уже сейчас там периодически возникает дефицит топлива, отметил Сечин. Существующая инфраструктура и мощности переработки нефти позволяют обеспечить лишь базовые потребности рынка и потребуют значительных усилий для удовлетворения растущего аппетита. Только в Индии к 2040 году ожидается увеличение спроса на нефть в 1,6 раза по сравнению с нынешним уровнем, во Вьетнаме - в 2,5 раза, и это показательная динамика для региона в целом, сказал глава "Роснефти".

Игорь Сечин Роснефть Индия Вьетнам Китай АТР

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