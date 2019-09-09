Шойгу призвал прекратить задержания иранских танкеров для нормализации в Персидском заливе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация в Персидском заливе должна нормализоваться без дополнительных мер, если прекратить перехват иранских танкеров по всему миру, считает министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил об этом после встречи глав МИД и Минобороны России и Франции.

В начале июля Гибралтар по британскому запросу задержал иранский танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках нефти в Сирию. Тегеран дал письменные заверения в том, что груз предназначен не для Дамаска. 46 дней спустя танкер отпустили, перед выходом из порта он был переименован в Adrian Darya. В конце августа иранские СМИ сообщили, что вся нефть с судна продана неназванному покупателю. В сентября Вашингтон обвинил команду с Adrian Darya в нарушении обязательств и ввел против судна и его капитана санкции.

После этого Иран начал задерживать танкеры в Ормузском проливе. Так, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана задержал танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, его команду обвинили в нарушении правил судоходства. Среди задержанных моряков оказалось трое россиян. Ранее на прошлой неделе Иран отпустил семерых членов экипажа танкера Stena Impero. В минувший четверг в посольстве России в Тегеране подтвердили, что часть моряков, среди которых один россиянин, была освобождена и их уже доставили в Дубай. На судне остаются еще 16 моряков, в том числе двое граждан России.