Сечин спрогнозировал рост спроса на нефть в 2020 году

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В 2020 году мировой спрос на нефть немного вырастет, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"По разным оценкам, от 1,1 млн баррелей в сутки до 1,8 млн баррелей в сутки", - сказал он журналистам.

Ранее в октябре ОПЕК в четвертый раз за пять месяцев изменила оценку спроса на нефть в 2019 году. Теперь организация прогнозирует рост спроса на 0,98 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 2018 годом, до 99,8 млн баррелей в сутки.

В 2020 году спрос вырастет на 1,08 млн баррелей - до 100,88 млн б/с, говорилось в последнем прогнозе ОПЕК.