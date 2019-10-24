Поиск

Сечин спрогнозировал рост спроса на нефть в 2020 году

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - В 2020 году мировой спрос на нефть немного вырастет, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"По разным оценкам, от 1,1 млн баррелей в сутки до 1,8 млн баррелей в сутки", - сказал он журналистам.

Ранее в октябре ОПЕК в четвертый раз за пять месяцев изменила оценку спроса на нефть в 2019 году. Теперь организация прогнозирует рост спроса на 0,98 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 2018 годом, до 99,8 млн баррелей в сутки.

В 2020 году спрос вырастет на 1,08 млн баррелей - до 100,88 млн б/с, говорилось в последнем прогнозе ОПЕК.

Роснефть Игорь Сечин ОПЕК

Новости

Индекс РТС обновил максимум с начала июля

Индекс РТС обновил максимум с начала июля

Батурина и Бакальчук возглавили список 25 богатейших женщин России по версии Forbes

Батурина и Бакальчук возглавили список 25 богатейших женщин России по версии Forbes

Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке данных клиентов

Акции Tesla взлетели на 20% на фоне неожиданной прибыли в III квартале

Акции Tesla взлетели на 20% на фоне неожиданной прибыли в III квартале

Цена нефти Brent опустилась ниже $60,9 за баррель после резкого скачка накануне

Россия впервые попала в топ-30 рейтинга Doing Business

Россия впервые попала в топ-30 рейтинга Doing Business

"Ъ" узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

"Ъ" узнал о новой утечке данных клиентов Сбербанка

Рынок акций РФ вырос за счет беспричинного ралли "Сургутнефтегаза"

Рынок акций РФ вырос за счет беспричинного ралли "Сургутнефтегаза"
Вторжение Турции в Сирию

Трамп решил снять санкции с Турции

В Amazon заявили о готовности потратить миллиарды для борьбы с контрафактом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');