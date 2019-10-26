Что случилось этой ночью: суббота, 26 октября

Смертельное столкновение микроавтобусов, вылет Марии Бутиной в Россию и преимущество старых моделей iPhone

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Осужденная в США Мария Бутина вылетела из Майами в Москву. Ожидается, что она прибудет в "Шереметьево" в 12:15 (мск). После освобождения россиянки американский конгрессмен Томас Масси высказал мнение, что Бутина была заключена в тюрьму из-за "процветающей русофобии в США". Российское посольство в Вашингтоне его поддержало, заявив, что "все больше американских политиков понимает абсурдность выдвинутых против неё обвинений".

- Восемь человек погибли в столкновении двух микроавтобусов на Алтае. Кроме того, в МВД сообщили о пятерых пострадавших, в краевом Минздраве - о восьмерых. Часть из них планируется транспортировать в Барнаул. Авария произошла в субботу утром на 74-м км федеральной автомобильной дороги А-322.

- В Великобритании задержан четвертый фигурант дела о 39 трупах в грузовике. 48-летнего мужчину из Северной Ирландии задержали в лондонском аэропорту Станстед. Его подозревают в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве 39 человек. Между тем, среди найденных в грузовике погибших, вероятно, были граждане не только Китая, но и Вьетнама. Так считают родственники вьетнамцев, отправившихся в Великобританию через Китай и переставших выходить на связь.

- В Москву на следующей неделе придет похолодание. Самым холодным днем на предстоящей неделе будет 31 октября: ночью -1...-6, днем от +2 до -3 градусов, пройдет небольшой снег. Зато в это воскресенье, по прогнозам синоптиков, в столице может быть побит абсолютный температурный рекорд. Также на предстоящей неделе похолодает в Петербурге, в центре и на северо-западе России.

- Дональд Трамп указал Тиму Куку на преимущество старых моделей iPhone. По мнению президента США, таким преимуществом является кнопка Home ("домой"). "Тиму (Куку - ИФ): кнопка на iPhone гораздо лучше свайпа!" - написал президент США в твиттере.