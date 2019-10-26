Похолодание придет в Москву после теплых выходных

В воскресенье в столице ожидается абсолютный температурный рекорд

Во время дождя на одной из улиц Москвы Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - В центре России синоптики прогнозируют относительно теплые для конца октября, но ветреные выходные, а дальше ожидается похолодание.

"Особенно теплая погода намечается в воскресенье. В Москве, например, 14...16 градусов, а ведь абсолютный максимум для этого дня - ровно 15 градусов - был в 1949 году. Так что возможно, что предыдущий рекорд будет преодолен", - сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как ожидается, в Москве и области будет ветрено, но пока тепло. В субботу днем 12...14 градусов, без осадков. В воскресенье местами небольшой дождь, температура 14...16 градусов. После выходных начнется похолодание. В понедельник в течение суток всего 6...8 градусов, дальше температура еще ниже. Самым холодным днем на предстоящей неделе будет 31 октября: ночью -1...-6, днем от +2 до -3 градусов, пройдет небольшой снег.

В Санкт-Петербурге в выходные будет дождливо и ветрено, особенно в субботу, днем 10...12 градусов. Дальше температура пойдет на понижение. Если в воскресенье еще ожидается 7...9 градусов, то в понедельник будет уже 2...4 градуса, а также мокрый снег с дождем.

По прогнозам синоптиков, в большинстве центральных областей России в выходные пройдут дожди, ветер усилится до 13-18 м/с. В субботу днем 8...15 градусов, в воскресенье - 11...18 градусов.

"А уже в понедельник заметно прохладнее. На севере Центрального округа ночью до -1 градуса, днем 4...11 градусов. На юге округа в основном будет 11...16. И так до конца октября постепенно будет холодать. В ночь на 31 число ожидается слабый мороз, -1...-6 градусов, днем от -3 до +2 градусов, пройдет небольшой снег", - сообщает Гидрометцентр РФ.

В Калининградской области выходные будут теплыми, в субботу погожий день, без дождя, воздух прогреется до 14..18 градусов. В воскресенье может пройти дождь и станет на пару градусов прохладнее.

Испортится погода и в областях северо-запада. Ожидаются дожди и усиление ветра до 15-20 м/с, в прибрежных районах Ленинградской области до 23 м/с. Но холод придет только в понедельник, температура днем не выше 0...5, а в выходные около 10 градусов.

В Карелию проходящий через северо-запад циклон принесет дождливую и ветреную погоду. В ночь на воскресенье на севере республики дождь сменится сильным мокрым снегом, в субботу до 8 тепла, в воскресенье в течение суток 0...5, на севере до 5 градусов мороза.

На севере Европейской части зима не раз заявляла о себе, если не сильными морозами, то пронизывающим ветром и снегом. Вот и в эти выходные циклоны принесут похолодание и снег.

Так, в Мурманской области пройдет мокрый снег, ожидается ветер до 15 м/с, завтра около 0, на дорогах сильная гололедица, в воскресенье уже небольшой мороз, днем -2...-7, ночью до -15. В Архангельской областях завтра дождь, местами сильный, на северо-востоке с мокрым снегом, ветер до 18 м/с, днем еще тепло, 5..10, а затем снег с дождем и похолодание до 0...5. В Вологодской области ветреная погода с небольшим дождем, в субботу днем 6...11, в самом конце недели около 5 градусов и в дальнейшем в течение суток около 0 градусов.

В Коми метеорологи пообещали настоящую зиму. На северо-востоке сильный дождь и снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, ветер до 20 м/с, днем 5...10 на юге и до -1 на севере. Затем похолодание до 2...-3 в южных районах, и до -6 на крайнем северо-востоке, ночью там -17...-22.

В Ненецком округе в субботу на побережье порывы до 20 м/с, сильные осадки, метель, днем -3...-8, на западе округа до 3, и небольшой мороз в воскресенье, -5...-10, снег с ветром до 15 м/с.

В Поволжье пройдут дожди, однако погода удержится теплая, днем 7...14 градусов. Правда, будет ветрено. В Среднем Поволжье дождь начнется только воскресным днем, и ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, на все выходные 11...16 градусов.

На юге сохранится теплая погода, и дождей по-прежнему не будет. Лишь на юге Краснодарского края местами небольшой дождь, днем 15...20, в Крыму 13...18 градусов.