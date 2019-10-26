Пять человек погибли при столкновении двух микроавтобусов на Алтае
В числе погибших один ребенок
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Авария с участием двух микроавтобусов на Алтае унесла жизни пяти человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России.
"В Топчихинском районе на 74-м км федеральной автомобильной дороги А-322 на границе с Калманским районом частный микроавтобус Fiat Ducato столкнулся с минивеном NIissan. Погибли пять человек, в том числе один ребенок, травмированы пять человек", - сказали в пресс-службе.
Всего во втором автомобиле находились 15 человек. Спасатели извлекли пострадавших, они госпитализированы.
На участке трассы, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.
Также к месту аварии для работы с пострадавшими выехали два психолога от ГУ МЧС России по Алтайскому краю.