Трамп уехал из Нью-Йорка из-за плохого отношения местных властей

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что поменял регистрацию с Нью-Йорка на Палм-Бич (штат Флорида) из-за высоких налогов и плохого отношения местных властей.

"1600, Пенсильвания-авеню, Белый дом, - это место, которое я полюбил и останусь здесь, надеюсь, еще на 5 лет (...), но моя семья и я сделаем Палм-Бич (штат Флорида) местом нашего постоянного проживания", - написал Трамп в своем твиттере.

Вместе с тем президент посетовал, что хотя он платит миллионы долларов городских, государственных и местных налогов каждый год, с ним "очень плохо обращались политические лидеры как города, так и штата (Нью-Йорк - ИФ). "Мало с кем обращались хуже", - добавил он.

По его словам, он всегда будет рядом, чтобы помочь Нью-Йорку и его "великим людям". Трамп также признался, что ему тяжело далось это решение.

В ответ на сообщение о переезде Трампа, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо написал в своем твиттере: "Скатертью дорога. (...) Он весь твой, Флорида". Куомо также выразил сомнение в том, что Трамп исправно платил налоги в бюджет города и штата.

В четверг, 31 октября, газета New York Times сообщила, что в конце сентября президент США подал "декларацию о местожительстве", заявив, что его постоянным местом жительства будет имение Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Человек, близкий к президенту, сообщил изданию, что основной причиной смены прописки Трампа стали налоги.