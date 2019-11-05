Что случилось этой ночью: вторник, 5 ноября

Безразличие россиян к Навальному, новый логотип Facebook Inc. и спасение 900 бутылок коньяка

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое. По мнению Киева, поездка лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в Донбасс была незаконной и нарушила порядок пересечения государственной границы Украины. Отныне для Журавлева действует бессрочный запрет на въезд на украинскую территорию.

- 70% россиян не знают о "московском деле" либо не понимают его суть. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра". В той или иной степени об уголовном преследовании участников протестов осведомлены лишь треть жителей России. Другой опрос показал, что большинство россиян не знают ни о деятельности Алексея Навального, ни об обысках в офисах возглавляемого им Фонда борьбы с коррупцией, а свое отношение к оппозиционеру назвали безразличным.

- Экс-посол США на Украине заявила Конгрессу, что ей рекомендовали хвалить Трампа для сохранения поста. По словам Йованович, такой совет ей дал постпред США при ЕС Гордон Сондланд. Также она рассказала о попытках личного адвоката Трампа Руди Джулиани и экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко очернить ее репутацию. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что не знает Йованович, но при этом выразил уверенность в том, что "она очень хорошая женщина".

- Причиной сбоев в работе "ВКонтакте" стал пожар в дата-центре. В компании сообщили, что "под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов" соцсети. Там отметили, что подача электричества была восстановлена, а вышедшее из строя оборудование - заменено.

- Facebook Inc. поменяла логотип, чтобы компанию не путали с соцсетью. Кроме того, Facebook таким образом рассчитывает донести до пользователей, что компания предлагает не только саму соцсеть, но и целый набор продуктов: Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp и другие.

- Дайверы спасли 900 бутылок коньяка и ликера с парохода, утонувшего в 1917 году. Шведское судно везло товар в Россию из Франции в разгар Первой мировой войны, когда его остановила немецкая подводная лодка. В итоге пароход со всеми бутылками затопили. Поднять их на поверхность удалось спустя сто лет благодаря роботам. Несколько бутылок планируется отправить в Россию и Швецию для анализа.