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Первая партия российских истребителей Су-30СМ поступила в Белоруссию

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссию поступили два российских истребителя Су-30СМ, заявили в министерстве обороны республики в среду.

"Первая пара боевых истребителей Су-30СМ из запланированных двенадцати прибыла в Белоруссию", - отметили в военном ведомстве. В министерстве подчеркнули, что "самолеты значительно повысят боевой потенциал Вооруженных сил, увеличат возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, патрулированию воздушного пространства, обнаружению и уничтожению воздушных и наземных целей, решению задач боевого дежурства".

"ВВС и войска ПВО белорусской армии получат мощный инструмент для обеспечения военной безопасности", - добавили в ведомстве.

Летом 2017 года в Минобороны Белоруссии заявили, что Минск закупит у России партию истребителей Су-30СМ для обновления парка боевых летательных аппаратов. В 2018 году министр обороны республики Андрей Равков говорил, что Россия из-за эмбарго на детали пока не может поставить в республику истребители Су-30СМ - поставки могут быть осуществлены в 2019 году.

Су-30СМ поколения "4+" разработаны компанией "Сухой", серийно производятся на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут". Самолет оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время и в сложных погодных условиях.

Су-30СМ Белоруссия

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