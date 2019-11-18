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Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерное оружие

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пакистан в понедельник успешно испытал баллистическую ракету среднего радиуса действия Shaheen I, способную нести ядерный боезаряд, сообщило Командование стратегических сил страны.

Двухступенчатая 12-метровая ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной головной частью весом до тонны. Дальность Shaheen I составляет 750 км.

"Пуск был проведен для проверки оперативной готовности Командования стратегических сил армии", - отмечается в сообщении.

Пакистан

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