Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерное оружие
Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пакистан в понедельник успешно испытал баллистическую ракету среднего радиуса действия Shaheen I, способную нести ядерный боезаряд, сообщило Командование стратегических сил страны.
Двухступенчатая 12-метровая ракета может оснащаться как ядерной, так и обычной головной частью весом до тонны. Дальность Shaheen I составляет 750 км.
"Пуск был проведен для проверки оперативной готовности Командования стратегических сил армии", - отмечается в сообщении.