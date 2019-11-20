Индия провела учебные пуски баллистических ракет, способных нести ядерное оружие

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Стратегические силы Индии в среду осуществили сразу два успешных испытательных пуска стоящих на вооружении баллистических ракет малого радиуса действия Prithvi-II, сообщили представители командования.

Пуски баллистических ракет, имеющих дальность 350 км, были осуществлены с мобильных пусковых установок с полигона на острове Абдул Калам у побережья восточного штата Орисса. Их полет проходил над Бенгальским заливом. По имеющимся данным, ракеты с высокой точностью поразили учебную цель.

Ракета Prithvi-II может нести как ядерную, так и обычную боеголовку массой 0,5-1 тонны и маневрировать в полете. Она была принята на вооружение армии Индии в 2003 году.

Как сообщалось, 16 ноября Индии также успешно испытала баллистическую ракету среднего радиуса действия Agni II ("Агни-2"). Ракета, способная нести ядерный боезаряд, была запущена на дальность две тысячи километров.

Сейчас на вооружении стратегических сил Индии стоят баллистические ракеты от Agni-1 до Agni-4 с дальностью действия 700-3,5 тыс. км, способные нести ядерные боеголовки.

Индия также проводит испытания баллистической ракеты Agni-5, которая имеет радиус действия от 5 до 5,5 тыс. км. Первое успешное испытание Agni-5 было проведено 19 апреля 2012 года. Все последующие пуски также прошли успешно. Ожидается, что в скором будущем ракета поступит на вооружение Командования стратегических сил Индии.