Полиция начала стягивать людей и водометы к парламенту Грузии

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Грузии стягивает к зданию парламента в Тбилиси дополнительные силы, спецназ и спецмашины с водометами, сообщают грузинские СМИ. Парламент с воскресенья блокируют представители оппозиции, которые протестуют против провала избирательной реформы.

МВД Грузии потребовало разблокировать парламент, напомнив протестующим о незаконности таких действий. Ведомство пообещало, что для обеспечения общественного порядка будет действовать по закону.

Лидеры оппозиции отказались выполнять требования полиции.

"Мы обладаем мандатом народа, который считает, что действующий парламент может возобновить работу только лишь подписанием заявления о роспуске правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе", - заявил журналистам лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.

14 ноября депутаты не смогли принять поправки в Конституцию о полном переходе на парламентские выборы по пропорциональной системе с 2020 года. Такие изменения предложил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили. Решение было согласовано со всеми депутатами парламентского большинства, однако при голосовании в минувший четверг поправки не набрали необходимого числа голосов. В оппозиции решили, что выступившие против поправок депутаты не могли действовать самостоятельно, и обвинили в провале инициативы самого Иванишвили.

17 ноября оппозиция провела митинг у здания парламента, и часть протестующих осталась там на ночь в палатках. Они заблокировали подъезды к зданию мешками со строительным мусором, повесили на ворота цепи с замками и с утра не пускали в парламент депутатов.

Протестующие требуют, чтобы в стране прошли досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе, правительство ушло в отставку, сменился кадровый состав Центризбиркома и чтобы были освобождены задержанные после протестов 20 июня.