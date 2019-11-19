Спецслужба Латвии передала в прокуратуру дело одного из лидеров Русского союза

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Латвийская Служба государственной безопасности (СГБ) предлагает прокуратуре Рижского судебного округа начать уголовное преследование члена правления Русского союза Латвии (РСЛ) Александра Филея за отрицание "советской оккупации" Латвии, дело Филея передано в надзорное ведомство, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства BNS информация.

В СГБ сообщили, что хотят начать уголовное преследование гражданина Латвии, который 17 июня 2019 года - в день памяти оккупации Латвийской Республики - опубликовал в фейсбуке "поздравление с праздником". Как указывает СГБ, этот человек в своей публикации, отбирая и интерпретируя исторические события в своих собственных интересах, отрицал оккупацию Латвии, произошедшую 17 июня 1940 года, и преподнес это трагическое событие как благоприятное для народа этой прибалтийской страны.

За публичное прославление, отрицание и оправдание военных преступлений СССР против Латвии и ее жителей закон республики предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительные работы или штраф.

Теперь прокуратура Рижского судебного округа должна изучить полученные от СГБ материалы и решить, предъявлять ли Филею обвинение.

Поправки к Уголовному кодексу Латвии, которые предусматривают ответственность за отрицание "советской оккупации" Латвии, были приняты латвийским парламентом в мае 2014 года.