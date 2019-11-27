Трамп знал о жалобе информатора, когда разморозил военную помощь Украине

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Юристы Белого дома проинформировали президента США Дональда Трампа в конце августа о жалобе информатора на его телефонный разговор 25 июля с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным двух собеседников издания, Трамп был проинформирован о жалобе осведомителя о его отношениях с Украиной в конце августа. По их словам, юристы пытались определить, обязаны ли они по закону передать жалобу Конгрессу.

В то же время военная помощь для Украины была разморожена в сентябре, напоминает газета.

Дополнительные подробности о приостановке военной помощи Украине стали достоянием общественности во вторник в связи с обнародованием Палатой представителей стенограмм допросов свидетелей в рамках процесса импичмента Трампа.

Так, чиновник из бюджетного управления Белого дома Марк Сэнди заявил, что 12 июля он получил электронное письмо из офиса исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Мика Малвейни, в котором тот сообщил о решении Трампа заморозить военную помощь Украине.

Демократы начали процедуру импичмента в отношении Трампа 24 сентября после того, как безымянный информатор рассказал о телефонном разговоре Трампа с Зеленским, состоявшемся 25 июля. В ходе разговора Трамп, как сообщил информатор, оказывал давление на украинского президента, призывая его начать расследование в отношении Байдена и его сына, а также о предполагаемом вмешательстве в американские выборы 2016 года с территории Украины. Американские СМИ сообщали, что Трамп "заморозил" военную помощь для Украины, чтобы оказать давление на Зеленского.