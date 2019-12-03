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Ким Чен Ын открыл новый город-утопию в КНДР

Ким Чен Ын открыл новый город-утопию в КНДР
Северокорейский лидер Ким Чен Ын
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в открытии нового города в уезде Самджиён на северо-востоке КНДР.

Как сообщает агенство "Синьхуа" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи, торжественная церемония прошла близ священной горы Пэкту.

Крупнейшая в стране стройка велась в родном уезде отца нынешнего лидера КНДР, бывшего главы государства Ким Чен Ира (по некоторым данным, на самом деле он родился в Хабаровском крае). Тем не менее, его статуя заняла одно из центральных мест в городе.

ЦТАК называет новый город утопией, созданной при социализме, и олицетворением современной цивилизации.

Фото: EPA/Vostock-photo

В городе, который получил название Самджиён, построены новые жилые дома, гостиницы, медицинские и культурные учреждения, горнолыжный курорт.

По данным северокорейских СМИ, в городе смогут проживать 4 тыс. семей; на "сотнях гектаров" расположились 380 кварталов.

Портал NK News сообщает, что большинство репортажей о новом городе отмечают активное участие Ким Чен Ына в его строительстве. В частности, отмечается, что он руководил и строителями, и дизайнерами, и что он регулярно приезжал на стройку независимо от погоды.

КНДР Ким Чен Ын

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