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Спецслужбы РФ и Белоруссии задержали контрабандистов оружия и наркотиков

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ России и КГБ Белоруссии пресекли деятельность международной преступной группы, причастной к организации канала контрабанды из-за рубежа оружия и боеприпасов, а также к сбыту наркотиков, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы.

"5-6 декабря 2019 года на территории Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков с поличным задержаны организатор криминального бизнеса и шесть активных членов преступной группы",- сказали в ЦОС.

По данным ФСБ, у задержанных изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества (амфетамин и кокаин), 560 тысяч рублей и 17600 долларов США.

Правоохранительные органы ищут возможных сообщников задержанных, а также другие каналы поступления оружия и наркотиков, заявили в спецслужбе.

ФСБ КГБ Белоруссии Новгородская область Ленинградская область

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