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Венецианская комиссия указала Украине на дисбаланс в языковой политике

ВК предложила Киеву пересмотреть закон о госязыке

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Венецианской комиссии (ВК) заявляют, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в стране.

Однако такого баланса до сих пор не достигнуто, в том числе и в недавнем законе о государственном языке, отмечают в ВК. Это основной вывод из нового мнения, принятого в пятницу ВК, сообщает пресс-служба Совета Европы.

В ВК признают, что языковая политика "является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией".

"Принимая во внимание особое место русского языка в Украине, а также угнетение украинского языка в прошлом, Венецианская комиссия полностью понимает необходимость поощрения использования украинского языка как государственного. Поэтому похвально, что Закон о государственном языке предусматривает позитивные меры в этом направлении, обязывая государство предоставить каждому гражданину Украины возможность овладеть языком через систему образования, организовывать бесплатные языковые курсы и содействовать доступу к фильмам и другим культурным продуктам на украинском языке", - поясняют в ВК.

Кроме того, ВК приветствует тот факт, что в некоторых областях закон о государственном языке предусматривает использование языков меньшинств параллельно с государственным языком, "ссылаясь на ожидаемый Закон о меньшинствах".

"Тем не менее, Закон о меньшинствах еще не подготовлен, хотя он должен был быть разработан с самого начала, одновременно с Законом о государственном языке, чтобы обеспечить необходимый баланс. Эксперты Совета Европы призывают Украину без каких-либо ненужных задержек подготовить Закон о меньшинствах и рассмотреть возможность отложить до принятия этого закона выполнение положений Закона о государственном языке, которые уже вступили в силу", - полагают в ВК.

В этой связи украинской власти предлагается пересмотреть закон о государственном языке и подготовить Закон о меньшинствах, с учетом мнения всех заинтересованных сторон, особенно с учетом мнения представителей нацменьшинств и коренных народов.

Кроме того, ВК "особо рекомендует" пересмотреть положения закона, предусматривающие "дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС".

"Любое различие между обращением с этими языками должно основываться на объективном и разумном обосновании, чего пока нет", - подчеркивается в выводах.

В качестве примера эксперты ВК указывают, что переходный период реализации положений закона об образовании, который был "подвержен резкой критике", был продлен с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года "только для учащихся, чей родной язык является языком ЕС, а не для тех, кто владеет другими родными языками, включая русский". "Комиссия рекомендует продлить этот срок для всех национальных меньшинств и коренных народов", говорится в документе.

Кроме того, эксперты ВК полагают, что властям "следует рассмотреть возможность отмены механизма подачи жалоб и санкций, предусмотренных в законе, или, по крайней мере, строго ограничить его публичной сферой и в самых крайних случаях". "Если механизм будет сохранен, положения о санкциях не должны применяться до принятия закона о меньшинствах и пересмотра закона о государственном языке", - рекомендуют в ВК.

В Комиссии также считают, что из закона должна быть изъята статья, устанавливающая ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах.

"Венецианская комиссия предлагает законодателю пересмотреть требования к квоте для контента на украинском языке, установленные Законом о государственном языке для телерадиовещателей в свете принципа пропорциональности", - говорится в документе.

Кроме того, в ВК отмечают, что "частным сторонам должно быть разрешено использовать язык меньшинства между собой, в том числе, когда их видно и слышно другим в общественных местах".

Также возможность распространения материалов избирательной кампании на языках, отличных от украинского, не должна ограничиваться территориями компактного проживания меньшинств. В том числе закон должен предусматривать четкие исключения для использования языков, отличных от украинского, в чрезвычайных ситуациях, например, при общении со службами спасения - полиция, пожарные, персонал больницы и так далее.

Согласно документу, должны быть заменены требования одновременной публикации печатных СМИ на языке меньшинства и на украинском языке в один и тот же день. Также должно быть пересмотрено положение о том, что все географические названия и топонимы должны быть написаны исключительно на украинском языке, а также ряд других положений, отмечают в ВК.

Резонансный закон об образовании

28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что обучение в учебных заведениях страны должно вестись на государственном языке. Однако в соответствии с программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах).

Закон вызвал резкую критику ряда государств, в том числе, России, Польши и Венгрии. В декабре 2017 года Венецианская комиссия, орган Совета Европы, консультирующий по конституционному праву, в том числе по правам меньшинств, направила Украине рекомендации, которые позволили бы сгладить проблемные моменты в законе.

В ЕС в июле призвали Украину соблюсти права нацменьшинств и имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании", основываясь на предметном диалоге с представителями нацменьшинств. "Мы согласились с необходимостью гарантировать уважение уже имеющихся прав представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН и Совета Европы и связанных протоколах; обеспечить недискриминацию лиц, относящихся к меньшинствам, и уважать разнообразие", - говорилось в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

В частности, в ЕС призвали Киев принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст.7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы.

Венецианская комиссия Совет Европы

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