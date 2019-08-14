Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сообщение о прекращении существования Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) опубликовано в парламентской газете "Голос Украины" от 14 августа.

"29 июля 2019 года в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных объединений внесена запись о прекращении существования религиозной организации "Патриархия Украинской автокефальной православной церкви" путем реорганизации - присоединения к религиозной организации" Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", - говорится в сообщении.

Таким образом управление делами организации передано ликвидационной комиссии, а все доверенности на представление интересов патриархии Украинской автокефальной православной церкви отозваны. Кредиторы могут заявить свои требования до 3 октября.

15 декабря прошлого года в Киеве состоялся объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины (ПЦУ), главой которой стал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Также прошел поместный собор, на котором Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь решили пойти на ликвидацию.

В Украинской православной церкви новую церковь, созданную при поддержке Константинопольского патриархата, сочли раскольничьей.

Украинская автокефальная православная церковь была создана в 1919 году и существовала в Украинской ССР до 1937 года. Затем она действовала в 1942-1944 годы как архиепархия Польской православной церкви, после чего была восстановлена только в 1990 году.