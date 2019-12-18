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Организатор акций протеста против интеграции с Россией задержан в Минске

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, один из организаторов акций против интеграции с Россией, задержан в Минске.

"Павел Северинец возле дома задержан ОМОНом", - написала жена политика в фейсбуке.

Как сообщалось, в центре Минска 7 и 8 декабря на фоне переговоров президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли массовые акции против углубления интеграции республики с Россией. Митинги и шествия оппозиции не были санкционированы властями, при этом участников акций не задерживали.

В минувший понедельник представители белорусских оппозиционных партий и организаций договорились о формате и месте проведения новых акций против интеграции с Россией. Во вторник Северинец сообщил, что уведомил Мингорисполком о планах провести аналогичные акции 20 и 21 декабря.

Несанкционированные властями акции планируется проводить в рамках кампании "Защитим независимость", которую поддерживают 15 партий и общественных организаций.

Также руководители семи оппозиционных политических партий и общественных объединений Белоруссии подписали обращение к гражданам России с призывом присоединиться к заявлению о нелегитимности документов об углубленной интеграции двух стран, которые могут быть подписаны президентами до конца года.

Белоруссия Минск

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