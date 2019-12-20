На митинг сторонников интеграции Белоруссии и России пришли только журналисты

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - На Октябрьскую площадь в Минске, где в полдень должен был начаться митинг сторонников интеграции Белоруссии и России, пришли только журналисты и случайные прохожие, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Один из организаторов акции, лидер общественного объединения "Бессмертный полк" Валерий Драко объяснил изданию TUT.BY, что они "перегорели" и что у них нет денег на штрафы на случай возможных задержаний.

Вот как выглядит акция в поддержку интеграции Беларуси с Россией в Минске. Заявку на митинг направляли руководители "левопатриотических общественных объединений" Беларуси. Кроме журналистов на акцию никто не пришел. Видео нашего корреспондента pic.twitter.com/naBfvXQQiq — DW на русском (@dw_russian) December 20, 2019

Организации, которые поддерживают интеграцию, 16 декабря попросили администрацию президента Лукашенко помочь им получить разрешение на митинг у Минского горисполкома. В администрации их перенаправили в горисполком, а там заявили, что они должны были обратиться за согласованием митинга за десять дней.

"Мы перегорели, это раз. Мы увидели, что ГУВД предупредило Северинца (сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, один из организаторов акций против интеграции с Россией – ИФ) о небезопасности массовых мероприятий, это два. Если выводить народ — это подставлять его, если у оппозиции есть деньги на оплату штрафов тех, кого потом осудят, то у нас нет. Поэтому мы решили отказаться от проведения акции, — заявил Драко.

Противники интеграции планируют свою акцию на Октябрьской площади в пятницу вечером. 18 декабря милиция задержала одного из организаторов митинга Северинца на профилактическую беседу. Его предупредили, что несанкционированная акция 20 декабря создаст угрозу безопасности благотворительному мероприятию "Наши дети", которая запланирована на этот день в здании Дворца Республики на Октябрьской площади.

7 и 8 декабря в центре Минска на фоне переговоров президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина прошли массовые несогласованные акции против углубления интеграции с Россией.