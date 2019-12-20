Путин поддержал идею межпарламентского диалога в "нормандском формате"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал идею лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали", - сказал Путин. Он выразил уверенность, "реакция (российских парламентариев - ИФ) будет только положительной".

Медведчук выступил с этой идеей в пятницу в Санкт-Петербурге на встрече с первым вице-премьером - министром финансов РФ Антоном Силуановым. К этой беседе присоединился и президент России.

По мнению Медведчука, к урегулированию ситуации на востоке Украины следует подключить парламенты стран "нормандского формата" Германии, Франции, России и Украины. Он отметил, что "от парламентов зависит очень много", и можно "использовать этот парламентский ресурс для достижения мира".

Медведчук отметил, что в урегулировании ситуации в Донбассе - "главный вопрос - это реализация Минских соглашений". "Минские соглашения для нашей партии безальтернативны, их исполнение в политической части заключается в принятии специальных законов о выборах, о статусе, об амнистии, изменениях в конституции - это все должны принимать парламентарии", - сказал украинский политик.

Он сообщил, что в парламенте Украины создано межфракционное объединение "Межпарламентский диалог ради мира". По словам Медведчука, украинские депутаты уже предварительно договорились с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января - начале февраля 2020 года.

Медведчук также сообщил, что его партия начала контактировать с "Единой Россией". "Я это приветствую", - сказал президент РФ.

В настоящее время переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе проходят в "нормандском формате", с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. Начало "нормандскому формату" было положено в 2014 году. Последний "нормандский саммит" прошел 9 декабря в Париже, следующий намечен на март 2020 года.