Противники интеграции с Россией в четвертый раз за декабрь собрались в Минске

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Очередная акция противников интеграции Белоруссии с Россией проходит в субботу в центре Минска.

Как сообщают СМИ, проводимая на Октябрьской площади акция не столь многочисленная, как предыдущие, число ее участников составляет порядка 200 человек. Они держат в руках бело-красно-белые флаги.

Милиция не препятствует проведению акции, однако через мегафон собравшихся предупреждают о незаконности мероприятия.

На митинг пришли сопредседатель незарегистрированной партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец, экс-кандидат в президенты в 2010 году Владимир Некляев, председатель Консервативно-христианской партии БНФ Юрий Беленький.

7, 8 и 20 декабря на фоне переговоров белорусского и российского лидеров в Минске прошли акции против углубления интеграции Белоруссии с РФ. Митинги и шествия не были санкционированы властями, но прошли без задержаний.

В настоящее время Россия и Белоруссия ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий для создания союзного государства.

Планируется, что все интеграционные дорожные карты вступят в силу с 1 января 2021 года.