Митинг противников интеграции с Россией завершился в Минске без инцидентов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Очередная несанкционированная властями акция противников интеграции Белоруссии с Россией в Минске прошла без происшествий.

Митинг состоялся на Октябрьской площади города. По сообщениям СМИ, в нем приняли участие порядка 250 человек.

Милиция не препятствовала проведению акции, однако предупредила собравшихся о ее незаконности.

7, 8 и 20 декабря в центре Минска на фоне переговоров белорусского и российского лидеров также прошли несанкционированные акции против углубления интеграции Белоруссии с РФ. Задержаний протестующих не было.

В настоящее время Россия и Белоруссия ведут согласование "дорожных карт" по интеграции в рамках обновленной программы действий для создания союзного государства.

Планируется, что все интеграционные дорожные карты вступят в силу с 1 января 2021 года.