Президент Казахстана объявил 28 декабря днем общенационального траура

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря днем общенационального траура в связи с гибелью людей в катастрофе пассажирского самолета под Алма-Атой, сообщил его пресс-секретарь Берик Курмангали.

Fokker-100 авиакомпании Bek Air 27 декабря утром разбился вскоре после взлета. Он летел из Алма-Аты в Нур-Султан. На борту было 93 пассажира и пять членов экипажа. Командир воздушного судна оказался в числе погибших. Пока сообщалось о 15 жертвах катастрофы и 66 пострадавших.

Ранее Токаев и первый президент страны Нурсултан Назарбаев выразили соболезнования семьям погибших.