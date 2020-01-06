Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров планируется обсудить "актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.