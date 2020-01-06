Поиск

Меркель посетит Россию 11 января по приглашению Путина

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом 11 января по приглашению президента РФ Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров планируется обсудить "актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января", говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже.

Германия Ангела Меркель

Новости

Газовые потоки на юге Европы с началом 2020 года существенно изменились

Газовые потоки на юге Европы с началом 2020 года существенно изменились

Сбежавшего в Ливан Карлоса Гона пронесли на самолет в кейсе для звуковой аппаратуры

Сбежавшего в Ливан Карлоса Гона пронесли на самолет в кейсе для звуковой аппаратуры

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку первой партии нефти из РФ

Белорусский НПЗ "Нафтан" начал переработку первой партии нефти из РФ

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Палата представителей США проголосует за ограничение военных полномочий Трампа по Ирану

"1917" удостоен "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

"1917" удостоен "Золотого глобуса" как лучший драматический фильм

Хоакин Феникс стал обладателем "Золотого глобуса" за роль Джокера

"Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм комедия или мюзикл" получил "Однажды в... Голливуде"

Сэм Мендес стал обладателем "Золотого глобуса" как лучший режиссёр

Косачев назвал отказ Трампа вывести войска из Ирака сигналом странам, где есть базы США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');