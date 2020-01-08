В Москве заявили, что около 40 туристов из России могут находиться в Иране

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Туроператоры оценили в несколько десятков число российских туристов, которые сейчас могут находиться в Иране, сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации туроператоров России.

"По оценке экспертов, сейчас в Иране может находиться до нескольких десятков российских туристов, преимущественно самостоятельных или путешествующих в составе корпоративных мини-групп. В каникулярный период их число могло достигать сотни человек как максимум, однако подавляющее большинство из них уже вернулось в Россию. Таким образом, в настоящий момент на территории Ирана могут находиться не более 3-4 десятков туристов из РФ как максимум, но, скорее всего, их меньше", - сказали в ассоциации.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, за первые три квартала 2019 года в Иран выехали 16,9 тыс. граждан России, из них с туристической целью - менее двух тысяч.

Самолет "Международных авиалиний Украины" Boeing 737-800 разбился в Иране утром в среду. Все находившиеся на его борту погибли. По последним данным СНБО Украины, на борту были 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Россиян на борту не было.

Ситуация на Ближнем Востоке также обострилась после ракетных ударов Ирана по военным базам в Ираке, где дислоцированы в том числе американские военные. Этот обстрел стал ответом на убийство военными США в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.