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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

На Украине задержали сбежавшего из РФ "вора в законе" Камо Московского

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Незаконно въехавший на территорию Украины "вор в законе" Камо Московский, 57-летний уроженец Грузии и гражданин РФ, задержан в Киеве оперативниками и по решению суда на 6 месяцев помещен в пункт временного пребывания иностранцев.

Как сообщает в четверг Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины, указанный гражданин был "коронован" в 1983 году в Тбилиси. "Неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений. В общем провел в местах лишения свободы в РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба полиции отмечает в фейсбуке, что Камо Московский" "незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус "вора в законе" на территории Российской Федерации, а также, чтобы установить контроль над украинскими преступными группами".

Уголовный "авторитет" задержан в воскресенье, 5 декабря, уточнили в полиции.

Решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда на Украину сроком на пять лет, говорится в сообщении.

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе". Согласно новым нормам, Уголовный кодекс дополняется статьей "занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает, в том числе, наказание за это преступление в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей. Закон исключает возможность условного осуждения.

Украина Камо Московский

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