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Brent подешевела до $64,9 за баррель

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабильны утром в понедельник после резкого падения на прошлой недедле на фоне ослабления опасений относительно возможной эскалации конфликта США и Ирана.

К 8:25 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,12%) к уровням закрытия пятницы и торговались у $64,9 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,39 (0,6%), до $64,98 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевели на $0,01 (0,02%), до $59,03 за баррель. За пятницу WTI подешевела на $0,52 (0,87%), до $59,04 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 5,3%, что стало самым существенным недельным падением с августа 2019 года, WTI упала в цене на 6,4% - максимальными темпами с июля, свидетельствуют данные Dow Jones.

Несмотря на то, что угроза возникновения прямой войны между США и Ираном ослабла, напряженность в двусторонних отношениях сохраняется. В Иране продолжаются массовые антиправительственные и антиамериканские протесты.

"Нефтяной рынок недооценивает ближневосточные риски и, возможно, ошибается в том, что ответных мер со стороны Ирана больше не последует", - сказал Bloomberg Джейсон Бордофф, возглавляющий Центр глобальной энергетической политики в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Тем не менее, при некотором ослаблении геополитической напряженности на Ближнем Востоке внимание трейдеров переключается на новые поставки нефти из стран вне ОПЕК, включая Бразилию, Гайану и Норвегию, которые должны появиться на рынке в этом году.

Brent WTI США Дональд Трамп Иран

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