Поиск

Немецкая прокуратура заподозрила выходцев из Чечни в подготовке теракта

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Берлина подозревает чеченцев в подготовке теракта, но в настоящий момент опасности нет, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Подозреваемым чеченского происхождения в возрасте от 23 до 28 лет вменяется в вину поиск места для теракта (который они хотели совершить - ИФ) из исламистских убеждений. У одного из них в ходе полицейского досмотра был найден соответствующий фотоматериал на мобильном телефоне. Сегодняшние обыски должны внести ясность в их мотивы", - говорится в сообщении.

Обыски проводились в четырех федеральных землях - Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии силами уголовной полиции "при поддержке заграничных полицейских служб".

Прокуратура не сообщила общее число подозреваемых. По информации ведомства, у них изъяты наличные деньги, холодное оружие, а также информационные носители.

Как отмечает пресс-служба, конкретной угрозы теракта на настоящий момент нет.

В обысках принимали участие около 180 сотрудников правоохранительных органов.

Германия

Новости

Эрдоган передал Путину инициативу по нормализации обстановки в Ливии

Эрдоган передал Путину инициативу по нормализации обстановки в Ливии

В Китае асфальт провалился под пассажирским автобусом

Ходорковский и Лебедев

ЕСПЧ нашел нарушения прав Ходорковского и Лебедева по "второму делу ЮКОСа"

ЕСПЧ нашел нарушения прав Ходорковского и Лебедева по "второму делу ЮКОСа"

Nissan опроверг сообщения о планах выхода из альянса с Renault

Несколько человек арестованы в Иране по делу о сбитом "Боинге"

Несколько человек арестованы в Иране по делу о сбитом "Боинге"

Лавров назвал убийство Сулеймани не укладывающимся ни в какие рамки

Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию

Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с ПНС

Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с ПНС

Помпео сравнил Сулеймани с бен Ладеном

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');