Немецкая прокуратура заподозрила выходцев из Чечни в подготовке теракта

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Берлина подозревает чеченцев в подготовке теракта, но в настоящий момент опасности нет, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Подозреваемым чеченского происхождения в возрасте от 23 до 28 лет вменяется в вину поиск места для теракта (который они хотели совершить - ИФ) из исламистских убеждений. У одного из них в ходе полицейского досмотра был найден соответствующий фотоматериал на мобильном телефоне. Сегодняшние обыски должны внести ясность в их мотивы", - говорится в сообщении.

Обыски проводились в четырех федеральных землях - Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии силами уголовной полиции "при поддержке заграничных полицейских служб".

Прокуратура не сообщила общее число подозреваемых. По информации ведомства, у них изъяты наличные деньги, холодное оружие, а также информационные носители.

Как отмечает пресс-служба, конкретной угрозы теракта на настоящий момент нет.

В обысках принимали участие около 180 сотрудников правоохранительных органов.