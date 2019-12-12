В Кремле рассказали о запросах в адрес Германии по выдаче Зелимхана Хангошвили

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что российская сторона направляла в Германию запросы о выдаче гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

На вопрос журналистов, связанный с опровержением немецкими властями информации о запросах об экстрадиции Хангошвили, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг ответил: "Запросы были, и об этом докладывалось президенту".

"Более того, человек не только подозревается, но и установлено участие этого гражданина в чрезвычайно кровавых террористических актах и массовом убийстве", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос, чем объяснить разницу в информации, поступающей от российской и германской сторон по этому делу, Песков ответил: "Мы не должны этого объяснять, мы информируем вас о своих действиях, которые имели место".

Он подчеркнул, что в Европе по-прежнему скрывается большое число людей, обвиняемых в совершении серьезных преступлений. "По-прежнему в странах Европы скрывается очень много людей, которые причастны и к терактам, и к организациям терактов, и к убийствам во время кровавых событий на Кавказе. Они где-то получают виды на жительство, где-то - гражданство. Они ходят средь бела дня по улицам среди обычных людей", - сказал Песков.

Он отметил при этом: "И по многим из них ведутся следственные действия с тем, чтобы они были выданы Российской Федерации. Это абсолютно нормальная практика".

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