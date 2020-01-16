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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 17:59

ВЭФ впервые связал с экологией все топ-5 глобальных угроз на ближайшие 10 лет

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Впервые все пять глобальных угроз на 10-летнюю перспективу по степени вероятности и степени воздействия связаны с экологическими факторами, следует из отчета "Глобальные риски" Всемирного экономического форума (ВЭФ), составленного в сотрудничестве с компаниями Marsh & McLennan и Zurich Insurance Group; при этом значительными краткосрочными рисками в 2020 году признаны также "экономические противостояния" и "внутриполитическая поляризация".

В топ-5 рисков по степени вероятности на следующие 10 лет вошли погодные катаклизмы (наводнения, ураганы), неспособность смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, крупные природные катаклизмы (землетрясения, цунами), существенное сокращение биологического разнообразия и разрушение экосистем, техногенный экологический ущерб и катастрофы.

Для сравнения: в 2010 году в аналогичном рейтинге первое место занимал такой глобальный риск, как обвал цен на активы, в 2011 году - бури и циклоны, в 2012-2014 годах - неравенство доходов, в 2015 году - международные конфликты, в 2016 году - вынужденная миграция, с 2017 года первое место прочно занимает риск погодных катаклизмов.

В топ-5 глобальных рисков по степени воздействия с 2020 года на 10-летнюю перспективу входят неспособность смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, использование оружия массового поражения, существенное сокращение биологического разнообразия и разрушение экосистем, погодные катаклизмы и дефицит водных ресурсов.

До 2015 года в этом рейтинге первую строчку стабильно занимали экономические риски, такие, как обвал цен на активы, налоговый кризис или системный финансовый кризис. В 2015-2016 годах лидировали такие риски, как нехватка водных рисков и слабый отклик на климатические изменения, в 2017-2019 годах первое место в рейтинге было у рисков, связанных с оружием массового поражения.

Исследование строилось на основе опроса более 750 международных экспертов и ответственных лиц, которых попросили ранжировать их основные опасения по степени вероятности и степени воздействия.

Как сообщалось ранее, Всероссийский союз страховщиков совместно с Банком России планирует разработать среднесрочную программу анализа межсекторальных влияний, связанных с глобальными климатическими изменениями, а также с прогнозом возможных последствий таких изменений в РФ. По словам президента союза Игоря Юргенса, тема зарегистрированных изменений климата активно обсуждается международным страховым сообществом. В краткосрочной перспективе наша страна может столкнуться с последствиями засухи и жары.

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на ежегодной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге, включил климатические изменения в перечень важнейших факторов, которые окажут влияние на экономику страхования в ближайшие 10 лет.

ВЭФ Marsh & McLennan Zurich Insurance Group

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