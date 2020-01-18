Самый маленький человек умер в Непале

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Непалец Кхагендра Тхапа Магар, признанный самым маленьким человеком в мире, умер в возрасте 27 лет, сообщила в пятницу The Straits Times со ссылкой на его семью.

Рост Магара составлял 67,08 сантиметра. Он умер от пневмонии в больнице города Покхара, где жил вместе с родителями.

Рекорд Магара официально признан книгой рекордов Гиннеса в 2010 году вскоре после его 18-летия. На некоторое время он лишился статуса рекордсмена, поскольку до 2015 самым маленьким из живущих был индиец Чандра Бахадур Данги ростом 54,6 сантиметра.

За свою жизнь Магар посетил много стран и участвовал в европейских и американских телешоу. Непал использовал его особенность для продвижения страны среди туристов. Магара называли самым маленьким человеком, который живет на самой высокой горе Эверест.

Теперь самым маленьким человеком остается диджей из Колумбии Эдвард Эрнадес ростом 70,21 сантиметра.