Самый большой батончик Snickers сделали в Техасе

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На заводе Mars Wrigley в техасском городе Уэйко сделали самый большой в мире батончик Snickers, сообщил телеканал Fox 44.

Достижение уже зарегистрировано и попадет в книгу рекордов Гиннеса. Батончик весит более 2,1 тонны и составляет более 60 сантиметров в ширину. По массе он равен 43 тысячам стандартных батончиков.

