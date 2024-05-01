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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

В Тбилиси началась очередная акция оппозиции против закона об иноагентах

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Очередной протест оппозиционных сил против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" начался в среду у здания парламента Грузии.

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Несколько сотен сотрудников полиции вытеснили большую группу участников акции, которые ранее разместились у трех входов в здание парламента. Спецназ пока у здания парламента не появлялся.

На площади перед парламентом в настоящее время находится небольшое количество участников акции, но к парламенту направляются группы молодежи.

Ранее в среду на пресс-конференции премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если сегодняшняя акция оппозиции будет проходить мирно, полиция не предпримет никаких силовых действий.

Тбилиси Грузия
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