В Тбилиси началась очередная акция оппозиции против закона об иноагентах

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Очередной протест оппозиционных сил против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" начался в среду у здания парламента Грузии.

Несколько сотен сотрудников полиции вытеснили большую группу участников акции, которые ранее разместились у трех входов в здание парламента. Спецназ пока у здания парламента не появлялся.

На площади перед парламентом в настоящее время находится небольшое количество участников акции, но к парламенту направляются группы молодежи.

Ранее в среду на пресс-конференции премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, если сегодняшняя акция оппозиции будет проходить мирно, полиция не предпримет никаких силовых действий.