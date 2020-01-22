Что случилось этой ночью: среда, 22 января

Новые жертвы пневмонии в Китае, сроки возвращения к полетам Boeing 737 MAX и начало судебного процесса по импичменту в Сенате США

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Китае девять человек умерли от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Число подтвержденных случаев заражения выросло до 440. В граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян обнаружен один случай заболевания, однако большинство зараженных из провинции Хубэй. На Дальнем Востоке России в пунктах пропуска усилен санитарный контроль. По оценкам Минздрава РФ, на разработку российской вакцины против китайского коронавируса потребуется не менее полугода.

- WSJ и Politico узнали о планах Трампа ограничить въезд в США гражданам Белоруссии и Киргизии. По их данным, президент США намерен расширить список стран, гражданам которых может быть ограничен въезд на территорию Соединенных Штатов. Речь идет о Белоруссии, Эритрее, Киргизии, Мьянме, Нигерии, Судане и Танзании. Внесение страны в список не будет означать полного запрета на въезд в США, но могут появиться ограничения для определенных типов виз, утверждают источники Politico .

- Boeing намерен вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX в середине 2020 года. В американской корпорации рассчитывают, что смогут получить разрешения от регуляторов этим летом. При этом дать гарантии по срокам в Boeing не смогли, отметив, что данное заявление является лишь "прогнозом". Ранее компания планировала вернуть 737 MAX в эксплуатацию до конца 2019 года.

- В Сенате США начался судебный процесс по процедуре импичмента Трампа. Участники слушаний начали с обсуждения предложенной республиканцами резолюции, которая регламентирует порядок рассмотрения вопроса об импичменте. В ходе слушаний республиканцы отклонили попытку демократов обязать администрацию президента США передать документы, связанные с задержкой военной помощи Украине.