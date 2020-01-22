Число заразившихся новым коронавирусом в Китае достигло 324 человек

На разработку российской вакцины против вируса, как ожидается, потребуется не менее полугода

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Общее количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса к утру среды, 22 января, возросло до 324, сообщает South China Morning Post со ссылкой на китайские власти.

Как отмечается, большинство из них зарегистрировано в провинции Хубэй, где находится город Ухань. Именно там началась вспышка пневмонии, вызванная этим типом коронавируса.

Между тем, в Центре стратегического планирования министерства здравоохранения РФ считают, что создание и проведение цикла исследований российской вакцины против обнаруженного в Китае коронавируса займет не менее полугода. По мнению ученых, это должно стать одной из приоритетных тем в национальном здравоохранении, так как дальнейшее поведение вируса непредсказуемо, сообщает газета "Известия".

"Сделать вакцину будет не очень сложно, потому что вирус консервативный. Уже отсеквенировано 16 нуклеоидных последовательностей, и все они не отличаются друг от друга. Хотя основная проблема РНК-вирусов в том, что они крайне изменчивы, особенно те, что давно циркулируют среди людей. Поэтому есть опасность создать вакцину, которая не будет работать в отношении части штаммов", - заявил в беседе с газетой заместитель директора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин.

По мнению эксперта, разработка препарата займет до трех месяцев. Полный цикл создания вакцины, включая все исследования, может длиться не менее полугода. Средства потребуются значительные, но их необходимо выделить, отмечается в статье.

"Это должна быть одна из самых приоритетных тем (в национальном здравоохранении - ИФ). Мы не знаем, как этот вирус поведет себя в нашей популяции, что он будет делать в России. Восприимчивость населения к нему зависит от генетики наших граждан. Но если вирус проникнет в РФ, начнет распространяться и будет высокая летальность, то эта вакцина станет спасением", - подчеркнул Шипулин.

Вспышка пневмонии в Китае

В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса (2019-nCoV). К настоящему моменту умерли шесть заразившихся. Сообщалось, что первые заболевшие заразились при посещении рынка морепродуктов в Ухане.

Случаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде, США. Установлено, что вирус может передаваться от человека к человеку.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить угрозу международной безопасности.

Между тем, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам, выезжающим в Китай, не посещать в Ухань, а также не ходить на рынки, где продаются животные и морепродукты, в зоопарки и на представления с животными. В ВОЗ таких рекомендаций пока не давали.