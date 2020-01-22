Санитарный контроль усилен на Дальнем Востоке из-за вспышки пневмонии в Китае

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Санитарно-карантинный контроль усилен в регионах Дальневосточного федерального округа из-за вспышки коронавируса в КНР, сообщили агентству "Интерфакс" в территориальных управлениях Роспотребнадзора.

"В аэропорту Хабаровска, а также в международном пункте пропуска Покровка - Жаохэ усилены карантинные мероприятия в связи со вспышкой коронавируса на территории Китая. На всех таможенных постах дежурят сотрудники Роспотребнадзора", - сообщили в ведомстве.

В пунктах пропуска в Приморье дистанционно измеряют температуру прибывшим из неблагополучных по инфекционным болезням стран, в том числе из Китая. С начала января обследовано почти 87 тысяч человек, заболевших не выявлено, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Случаев внебольничных пневмоний, связанных с пребыванием в провинции Хубэй (КНР), не зарегистрировано.

О ситуации по коронавирусной инфекции и мерах профилактики проинформированы туроператоры и турагенты. Прямых рейсов в Ухань через пункты пропуска, расположенные в Приморье, нет.

Усилены меры безопасности и в Амурской области, которая граничит с китайской провинцией Хэйлунцзян, где уже выявлен инфицированный новым вирусом пациент. Региональное управление Роспотребнадзора сообщает, что за прошлую неделю общее количество туристов в обоих направлениях, пересекших границу с КНР, превысило 7,5 тысяч человек, в том числе в составе четырех организованных детских групп. Туристы с признаками инфекционных заболеваний выявлены не были.

По информации Минздрава региона, в Амурской областной инфекционной больнице из-за распространения коронавируса в соседнем Китае действует режим повышенной готовности. Подготовлен отдельный изолированный бокс, необходимый запас медикаментов, проведен строгий инструктаж персонала.

"Персонал приемного отделения имеет подготовку для работы в режиме сложной эпидемиологической обстановки, то есть в случаях подозрения на особо опасные инфекции и групповых поступлений пациентов", - отметила главный врач инфекционной больницы Елена Саяпина.

Вспышка пневмонии в Китае

Вспышка пневмонии в городе была зарегистрирована в декабре прошлого года. Было установлено, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса. Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека к человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

К утру среды, 22 января, общее число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, достигло 324. Шесть человек скончались, все они из города Ухань.

Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что туристический поток из России в Китай и объем поездок внутри Китая возрастут из-за празднования китайского Нового года 25 января и объявления выходными днями 24-30 января.